Keçiören’de okul kantinleri mercek altında

BUGÜN NELER OLDU

Okulkantinlerini ve okul çevrelerini sürekli kontrol altında bulunduran Keçiören Belediyesi Zabıta Ekipleri öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için harekete geçti. Okul kantinlerini belirli plan dahilinde denetleyen ekipler, bu sayede okul önlerindeki çevre, görüntü ve gürültü kirliliğinin de önüne geçiyor. Zabıta ekipleri, belediye sınırları içerisinde kantin ve kafeteryası olan tüm okullarda genel temizlik, iş kıyafeti, kaliteli gıda malzemesi, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda maddelerinin muhafazası gibi konularda denetimlerini sürdürüyor. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren Keçiören Belediyesi, okul kantinlerini denetleyerek dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların ve obezitenin de önüne geçmeyi hedefliyor. Gazlı içecek, kızartma ve cips gibi ürünlerin satışını yapan kantin işletmecilerini önce uyaran daha sonra uyarıları göz ardı ederek kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayarak Belediye Encümeni'ne sunan Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, amaçlarının öğrencinin sağlığını korumak olduğunu belirterek kantin işletmecilerini de sağlıklı besinler satmaları hususunda bilgilendiriyor. Ayrıca okul önlerindeki denetimsiz gıda satışı yapan seyyar satıcılara da göz açtırılmıyor.