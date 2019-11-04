Mamak potada zirveye oynamaya devam ediyor

Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında 1881 Düzce Belediye'yi evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 97-78 galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar oynadığı dört karşılaşmanın üçünü de kazanarak ligde de ikinci sıraya yerleşti. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ogün Sevinç 10 sayı, 3 asist, Mustafa Baki Görür 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Hamit Sezaver 12 sayı (2/3 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, Rick Tarrant 25 sayı, 6 ribaund, 8 asist, Lotanna Nwogbo 21 sayı, 9 ribaund
ile dün oynanan maçta öne çıkan isimler oldu.