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Mamak potada zirveye oynamaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Mamak potada zirveye oynamaya devam ediyor
Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında 1881 Düzce Belediye'yi evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 97-78 galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar oynadığı dört karşılaşmanın üçünü de kazanarak ligde de ikinci sıraya yerleşti. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ogün Sevinç 10 sayı, 3 asist, Mustafa Baki Görür 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Hamit Sezaver 12 sayı (2/3 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, Rick Tarrant 25 sayı, 6 ribaund, 8 asist, Lotanna Nwogbo 21 sayı, 9 ribaund ile dün oynanan maçta öne çıkan isimler oldu.
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Mamak potada zirveye oynamaya devam ediyor
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