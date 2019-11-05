Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Hayırsever iş adamından engelli vatandaşlara akülü sandalye

Hayırsever iş adamından engelli vatandaşlara akülü sandalye

Verimlilik ve ’nda bir tarafından engellilere tekerlekli sandalye verildi

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Hayırsever iş adamından engelli vatandaşlara akülü sandalye
ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın son gününde ihtiyaç sahibi engellilere iş adamı Zeki Türkeş'in katkılarıyla temin edilen 200 tekerlekli sandalye hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan törende yaptığı konuşmada, "İki yıldır Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Zeki Bey bu güzel faaliyeti gerçekleştiriyor ama fuarın dışında da bu hayırlı hizmeti devam ettirdiğini görüyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Zeki Bey gibi insanlardan Allah razı olsun. Bunlar bizim kamusal görevlerimiz, topluma karşı vazifelerimiz. Ayrıca düzenlenen fuardan dolayı Türkiye Verimlilik Vakfı yöneticilerini de tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayırsever iş adamından engelli vatandaşlara akülü sandalye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN