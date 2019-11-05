Hayırsever iş adamından engelli vatandaşlara akülü sandalye

BUGÜN NELER OLDU

ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın son gününde ihtiyaç sahibi engellilere iş adamı Zeki Türkeş'in katkılarıyla temin edilen 200 tekerlekli sandalye hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan törende yaptığı konuşmada, "İki yıldır Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Zeki Bey bu güzel faaliyeti gerçekleştiriyor ama fuarın dışında da bu hayırlı hizmeti devam ettirdiğini görüyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Zeki Bey gibi insanlardan Allah razı olsun. Bunlar bizim kamusal görevlerimiz, topluma karşı vazifelerimiz. Ayrıca düzenlenen fuardan dolayı Türkiye Verimlilik Vakfı yöneticilerini de tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.