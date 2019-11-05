Hrubesch Mehmet: Babam futbol oynamamı istemezdi

Daha önce Adil Eriç, İhsan Kavak, Nazmi Erdenerin
gibi
Ankaragücü'nün eski efsane futbolcularına
yer veren SABAH Ankara
, bu kez Ankaragücü
1981 yılında Türkiye Kupası'nı
kazanırken, çeyrek final rövanşında
Beşiktaş'a 2, yarı final
ilk maçında da F.Bahçe'ye
1 gol atarak kupayı almasında
büyük rol oynayan futbolculardan Hrubesh lakaplı santrforu Mehmet Şahin
'e yer veriyor.
1957 Ankara doğumlu Şahin,
futbol hayatına Ziraatspor'da başladı.
Daha sonra Güneşspor'da
oynarken 1980'de Ankaragücü'ne
transfer oldu. 1987'de Adana Demirspor'a
oradan da kiralık olarak Kahramanmaraşspor'a
transfer olan Şahin şöyle anlattı:
ADANA DEMİR'DE 4 YIL
"Aslında futbola geç başladım. 22 yaşındaydım. Bir arkadaşım amatörde oynayalım diyerek beni zorla götürdü. Oynamak istemediğimi söyledim. Bir gün 19 Mayıs'ın oradayız. Elimde köfte ekmek var.
Geldiler, lisansın çıktı maç var dediler. Lakabı Rokko olan Cumhur Hoca beni bırakmadı. 2 gol attık maçı kazandık. Yarım sezon oynadım daha sonra Güneşspor'a geçtim. 1980 yılında Ankaragücü'ne transferim gerçekleşti. O zaman Başkan Sabri Mermutlu'ydu.
Valizi alıp gidiyordum, idareciler engel oluyorlardı. 6 yıl oynadım. 22 gol attım. Kadro hep aynıydı. Adil Abi, Hikmet, Haluk hoca, İhsan, Hüsnü, Taner, Cüneyt Abi, Arif. Oyuncu yoktu.
1981-82 yılında kupayı 13-14 kişi ile aldık. Sakatlar kulübede oturuyordu. Maraş'ta kiralık oynadım. Oynadığım sene Maraş lige yükseldi. Güzel günlerdi, zorla oynamıştım ama güzeldi. Adana Demirspor'da 4 sene oynadım. Gol kralı oldum. Daha sonra 10 yıllık profesyonel futbol hayatımı noktaladım."
"EŞEK OĞLU EŞEK, 2 GOL ATTIN DİYE ADAM MI OLDUN!"
ŞAHIN, "Ankaragücü'nde oynuyorken bile babam futbol oynamamı istemezdi. Hatta bir kere, dayım babamı maça getirmişti. İki gol attım, tribünler alkışlıyor. Eve gittim. 'Eşek oğlu eşek, iki gol attın diye adam mı oldun! Yürü işine gücüne' dedi. Futbola karşı hiç ilgili olmadı. Şimdi düşünüyorum keşke rahmetlinin dediklerini yapsaydım diyorum. Farklı olurdu, işimizi gücümüzü yapardık. Büyük paralar kazandık ama benim parada pulda gözüm yoktu. Ailem futbolu hiç desteklemezdi. İşine gücüne bak derdi. Siteler'de kereste dükkânımız vardı. Ben ikisini de yaparım derdim. Ama o yaşların verdiği haylazlıkla okula bile gitmezdim. Futbolun sosyal yönden katkıları oldu. Yedik içtik, gezdik eğlendik. Hiçbir şey kaybettirmedi. Takımda herkes ile iyiydik. İmkânlarımız iyiydi."
F.BAHÇE TARAFTARI POLİSE 'BUNU İÇERİ ALMA' DEMİŞTİ
UNUTAMADIĞI bir anısını paylaşan Mehmet Şahin, "Fenerbahçe maçını oynuyoruz. 25 bin seyirci dışarıda. İçerisi dolmuş almıyorlar. Şeref tribününün önündeyiz. Arkadaşlar girdi. Taraftarlar vardı, çağırdılar onlarla konuşuyordum. Bir tane polis var. İçeri dolu diyip beni içeri almıyor. Üzerimde eşofman var. Otobüsten inmişim. Fenerbahçe taraftarı polise diyor ki "Alma bunu içeri alıp ne yapacaksın." Ben banko oynuyorum diye istemiyorlardı beni. Girmezsem maç oynanmaz diyorum. 'Oynanmazsa oynanmasın' diyorlar. Sonunda girmiştim içeri" ifadelerini kullandı.
NEDEN HRUBESCH?
HORST
Hrubesch Almanya'da attığı kafa golleri ile epey ün kazanmış bir futbolcu. Mehmet Şahin de Türkiye'de attığı kafa golleriyle ün kazanınca taraftarlar ona Hrubesch lakabını verdi. Şahin, "Taraftarlar ilk kez bana yabancı lakap takmıştı. Alman milli takımında Hrubesch vardı. Kafa golleri vardı. Oradan esinlenip bu ismi taktılar. Tabi çok mutlu oldum" diye konuştu.
- MİNİ GÖRÜŞ - Ömer ÜRÜNDÜL
Golleriyle büyük takımları üzerdi
"HRUBESCH Mehmet uzun boylu ve hava toplarında çok etkiliydi. Fiziği iyi ama çok çabuk değildi. Ankaragücü'nde iyi bir futbolcu iyi bir santrfordu. Büyük kulüplerin sık sık başını ağrıtacak performans sergilerdi. Türk futbolunda adı hala unutulmamışsa bu da samimi oluşu, gayretli olması sebebiyledir."