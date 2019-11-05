Hrubesch Mehmet: Babam futbol oynamamı istemezdi

BUGÜN NELER OLDU

Daha öncegibiAnkaragücü'nün eski efsane futbolcularınayer veren, bu kez Ankaragücü1981 yılında Türkiye Kupası'nıkazanırken, çeyrek final rövanşındaBeşiktaş'a 2, yarı finalilk maçında da F.Bahçe'ye1 gol atarak kupayı almasındabüyük rol oynayan futbolculardan'e yer veriyor.1957 Ankara doğumlu Şahin,futbol hayatına Ziraatspor'da başladı.Daha sonra Güneşspor'daoynarken 1980'de Ankaragücü'netransfer oldu. 1987'de Adana Demirspor'aoradan da kiralık olarak Kahramanmaraşspor'atransfer olan Şahin şöyle anlattı:"Aslında futbola geç başladım. 22 yaşındaydım. Bir arkadaşım amatörde oynayalım diyerek beni zorla götürdü. Oynamak istemediğimi söyledim.Geldiler, lisansın çıktı maç var dediler. Lakabı Rokko olan Cumhur Hoca beni bırakmadı. 2 gol attık maçı kazandık. Yarım sezon oynadım daha sonra Güneşspor'a geçtim. 1980 yılında Ankaragücü'ne transferim gerçekleşti. O zamanValizi alıp gidiyordum, idareciler engel oluyorlardı. 6 yıl oynadım. 22 gol attım. Kadro hep aynıydı.1981-82 yılında kupayı 13-14 kişi ile aldık. Sakatlar kulübede oturuyordu. Maraş'ta kiralık oynadım. Oynadığım sene Maraş lige yükseldi. Güzel günlerdi, zorla oynamıştım ama güzeldi. Adana Demirspor'da 4 sene oynadım. Gol kralı oldum. Daha sonra 10 yıllık profesyonel futbol hayatımı noktaladım."ŞAHIN, "Ankaragücü'nde oynuyorken bile babam futbol oynamamı istemezdi. Hatta bir kere, dayım babamı maça getirmişti. İki gol attım, tribünler alkışlıyor. Eve gittim. 'Eşek oğlu eşek, iki gol attın diye adam mı oldun! Yürü işine gücüne' dedi. Futbola karşı hiç ilgili olmadı. Şimdi düşünüyorum keşke rahmetlinin dediklerini yapsaydım diyorum. Farklı olurdu, işimizi gücümüzü yapardık. Büyük paralar kazandık ama benim parada pulda gözüm yoktu. Ailem futbolu hiç desteklemezdi. İşine gücüne bak derdi. Siteler'de kereste dükkânımız vardı. Ben ikisini de yaparım derdim. Ama o yaşların verdiği haylazlıkla okula bile gitmezdim. Futbolun sosyal yönden katkıları oldu. Yedik içtik, gezdik eğlendik. Hiçbir şey kaybettirmedi. Takımda herkes ile iyiydik. İmkânlarımız iyiydi."UNUTAMADIĞI bir anısını paylaşan Mehmet Şahin, "Fenerbahçe maçını oynuyoruz. 25 bin seyirci dışarıda. İçerisi dolmuş almıyorlar. Şeref tribününün önündeyiz. Arkadaşlar girdi. Taraftarlar vardı, çağırdılar onlarla konuşuyordum. Bir tane polis var. İçeri dolu diyip beni içeri almıyor. Üzerimde eşofman var. Otobüsten inmişim. Fenerbahçe taraftarı polise diyor ki "Alma bunu içeri alıp ne yapacaksın." Ben banko oynuyorum diye istemiyorlardı beni. Girmezsem maç oynanmaz diyorum. 'Oynanmazsa oynanmasın' diyorlar. Sonunda girmiştim içeri" ifadelerini kullandı.Hrubesch Almanya'da attığı kafa golleri ile epey ün kazanmış bir futbolcu. Mehmet Şahin de Türkiye'de attığı kafa golleriyle ün kazanınca taraftarlar ona Hrubesch lakabını verdi. Şahin, "Taraftarlar ilk kez bana yabancı lakap takmıştı. Alman milli takımında Hrubesch vardı. Kafa golleri vardı. Oradan esinlenip bu ismi taktılar. Tabi çok mutlu oldum" diye konuştu."HRUBESCH Mehmet uzun boylu ve hava toplarında çok etkiliydi. Fiziği iyi ama çok çabuk değildi. Ankaragücü'nde iyi bir futbolcu iyi bir santrfordu. Büyük kulüplerin sık sık başını ağrıtacak performans sergilerdi. Türk futbolunda adı hala unutulmamışsa bu da samimi oluşu, gayretli olması sebebiyledir."