2 bin 600 atık pile 52 bilet

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖRENBelediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atık toplama kampanyasında bugüne kadar 736 kilogram atık pil toplanırken, 200 sinema bileti, 400 bowling bileti, 180 dağ kızağı bileti okullardan gelen öğrencilere teslim edildi. 37 adet evlerden, 60 adet toplama merkezlerinden ve 62 adet belediyeden yapılan atık alımı sonrası vatandaşlar temizlik setlerine kavuştular. Atık pil kampanyası ile 50 adet kullanım ömrünü tamamlamış pili hizmet binasındaki Geri Dönüşüm Danışma birimine getiren herkes, sinema, bowling veya dağ kızağı bileti alabiliyorken, beş litre bitkisel atık yağ getirenlere de temizlik seti hediye ediliyor. Şehit Ahmet Özsoy Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri getirdikleri 2 bin 600 adet atık pil karşılığında 52 adet biletlerini teslim aldı.