Abbas Satır’dan Rüzgârlı Sokak

BUGÜN NELER OLDU

50 yıldan fazla emek veren Gazeteci Abbas Satır'ın kaleme aldığı Türk basının geçmişini ve bugün geldiği noktayı anlatan "Rüzgârlı Sokak/Bir Dönemin Basın Tarihi ve Mürekkep kokulu Anılar" kitabı yayımlandı. Çok partili hayata geçiş sürecinden sonraki hareketli dönemlere kadar, siyasal hayatın ilk elden tanıklığını yapan ve Türk basın tarihine yaşamsal bir katkı sağlayan Rüzgârlı Sokak'ta yaşadıklarını anlatan duayen Gazeteci Satır, kitabının amacını "Bana, sokağın her köşesinin mürekkep kokulu havasını teneffüs etmiş, yıllarını sokağa vermiş olan diğer gazeteci arkadaşlarımın gözlemleri, acı-tatlı anıları rehber oldu" dedi.