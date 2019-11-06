Altınok’tan Konya gezisi jesti

BUGÜN NELER OLDU

DEMIRCI Iklıkçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un desteğiyle Konya'yı gezerek kültür dünyalarını zenginleştirirken, bu gezilerin sosyal birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini de belirttiler. Demirci Iklıkçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Dernek Başkanı İbrahim Erdem, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un desteğiyle Konya'nın da tarihi yerlerini ziyaret ederek Hz. Mevlana'nın yaşadığı topraklarda manevi dünyalarını zenginleştirme imkanı buldular. Keçiören Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Konya Mevlana Türbesini, Alaattin Tepesi, Meram'ı ziyaret eden 44 kişilik heyet ziyaretten çok memnun kaldıklarını ifade ederken gezilerin de devam edeceğini söylediler.