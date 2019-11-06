Ankaragücü’nü ligde tutarsak yeniden doğmuş olurum

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü Kulübü olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Mert,dedi. Göreve gelmelerinin hemen sonrasında futbolculara, teknik heyete ve personele ödeme yaptıklarını aktaran Mert, "MKE Ankaragücü 109. yılını bitiriyor. Stat gelirleri olabilir, şehre katkı sağlayacak projeler olabilir. Ankaralı iş adamlarını bir araya getirip, onların desteğini almak istiyoruz. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, kulübümüzle özdeşen, yıllardır ismimizin önünde olan bir yer. Herkes MKE Ankaragücü diye biliyor.ifadelerini kullandı.Kulübün içinde bulunduğu mali sorunlara dikkati çeken Mert, "Tahminimizce 300 milyon lira üzerinde bir borç Ankaragücü'nü bekliyor" derken Türkiye Bankalar Birliği tarafından gerçekleştirilen borç yapılandırma kredisi çalışmalarına dahil olmak için hazırlık yaptıklarını dile getirerek,şeklinde konuştu.Başkan Mert, takımın mevcut teknik kadro ile devam edeceğini kaydederken, şunları söyledi:Çünkü bugüne kadar ücretlerini alamamalarına veya eksik almalarına rağmen tutup da bunu sorun yapmamışlar. Bu çok önemli. Burada böyle düzgün davranan insanların olması bizim için bir şans. Bugün de bir kısım ödemelerini yaptık."Ankaragücü Başkan Fatih Mert, taraftarların ve tribün liderlerinin büyük bir kısmının kendisini tanıdığına dikkati çekerek,değerlendirmesinde bulundu.eski bakanlar ve milletvekillerinin olmasına değinen Mert, "Burası spor kulübü. Ben kesinlikle burayı partilerüstü görüyorum. Çünkü burası 6 milyonluk Ankara'ya ve 82 milyonluk Türkiye'ye malolmuş bir kulüp.. Bugün randevu almakta zorlanmayabiliriz. Taleplerimizi anlatmakta daha rahat olabiliriz. Yönetimin içinde tanınan, bilinen isimlerin olması bu nedenle önemli. Ankaragücü'ne fayda sağlar, katkısı olur" diye konuştu.