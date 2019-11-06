Ankaragücü’nü ligde tutarsak yeniden doğmuş olurum

'EĞER TAKIMI KÜMEDE TUTARSAK KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDERİM'
MKE Ankaragücü Kulübü olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Mert, "Bizim için en önemli iş, Ankaragücü'nü ligde tutmak. Bunu başarırsak, kendimi yeniden doğmuş gibi hissederim"
dedi. Göreve gelmelerinin hemen sonrasında futbolculara, teknik heyete ve personele ödeme yaptıklarını aktaran Mert, "MKE Ankaragücü 109. yılını bitiriyor. Stat gelirleri olabilir, şehre katkı sağlayacak projeler olabilir. Ankaralı iş adamlarını bir araya getirip, onların desteğini almak istiyoruz. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, kulübümüzle özdeşen, yıllardır ismimizin önünde olan bir yer. Herkes MKE Ankaragücü diye biliyor. MKE'den alabileceğimiz sponsorluk desteğiyle Ankaragücü'nü bir yerlere getirebileceğimizi ümit ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
"300 MİLYON TÜRK LİRASI BORÇ VAR"
Kulübün içinde bulunduğu mali sorunlara dikkati çeken Mert, "Tahminimizce 300 milyon lira üzerinde bir borç Ankaragücü'nü bekliyor" derken Türkiye Bankalar Birliği tarafından gerçekleştirilen borç yapılandırma kredisi çalışmalarına dahil olmak için hazırlık yaptıklarını dile getirerek, "Biz de yapılabilir sınırlar içerisinde, kulübe ve bankaya uygun şartlarda almak istiyoruz. Bu, Ankaragücü'nün hakkıdır diye düşünüyorum. Daha önce neler oldu, neden olmadı, o kısımları bilmiyorum. Bu hafta sonuna kadar görüşürüz diye düşünüyorum."
şeklinde konuştu.
"HOCA DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Başkan Mert, takımın mevcut teknik kadro ile devam edeceğini kaydederken, şunları söyledi: "Teknik kadroyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok. Hocamızla ilgili bir tasarrufumuz söz konusu değil. Özellikle yabancı futbolcularla bir araya geldik. Burada karakterli bir futbolcu grubu olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bugüne kadar ücretlerini alamamalarına veya eksik almalarına rağmen tutup da bunu sorun yapmamışlar. Bu çok önemli. Burada böyle düzgün davranan insanların olması bizim için bir şans. Bugün de bir kısım ödemelerini yaptık."
"GÜZEL GÜNLERİN GELECEĞİNİ BİLİYORUZ"
Ankaragücü Başkan Fatih Mert, taraftarların ve tribün liderlerinin büyük bir kısmının kendisini tanıdığına dikkati çekerek, "Benim yapımı bilirler. Ankaragücü'ne bir şey yapmak için geldiğimizi biliyorlar. Taraftarımızla bütünleşeceğimize eminim. Çünkü yönetim kurulunda kıymetli, eskiden beri Ankaragücülü olan arkadaşlarım var. Güzel günlerin geleceğini biliyoruz. Ankaragücü taraftarı gerçekten itici bir güç. Yıllarca herkes gördü. Bu bir sevgi. Bunun başka bir anlamı yok. Bizimle birlikte bütünleşmenin olacağına inanıyorum"
değerlendirmesinde bulundu.
"BURASI BİR SPOR KULÜBÜ"
YÖNETIMINDE
eski bakanlar ve milletvekillerinin olmasına değinen Mert, "Burası spor kulübü. Ben kesinlikle burayı partilerüstü görüyorum. Çünkü burası 6 milyonluk Ankara'ya ve 82 milyonluk Türkiye'ye malolmuş bir kulüp.. Bugün randevu almakta zorlanmayabiliriz. Taleplerimizi anlatmakta daha rahat olabiliriz. Yönetimin içinde tanınan, bilinen isimlerin olması bu nedenle önemli. Ankaragücü'ne fayda sağlar, katkısı olur" diye konuştu.