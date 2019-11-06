İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu

BUGÜN NELER OLDU

İTALYASilahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ve Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Attilio Gattia'nın ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, başkentteki diplomatik misyon şefleri, askeri ateşeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı ve İtalya Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Mattiolo, Türkiye ile İtalya'nın NATO'nun iki ana müttefiki olduğunu belirterek, iki ülkenin bu anlamda aynı hedefleri paylaştığına dikkati çekti. Resepsiyon, Kurmay Albay Gattia'nın kutlama konuşması ve ikramın ardından sona erdi.