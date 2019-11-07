7’den 70’e Kızılay’a destek

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞLI vatandaşlar 7'den 70'e duyarlı bireyler olduklarını gözler önüne serdi. Kızılay Haftası kapsamında, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde ve Altındağ Belediyesi kreşlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kızılay'ın önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir araya gelen Altındağlı kadınlar, kan bağışı yaparak Kızılay'a destek oldu. Kan bağışı yapmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen kadınlar, sadece Kızılay Haftası'nda değil, her zaman kan verilmesi gerektiğini vurguladılar. Altındağ Belediyesi kreş öğrencileri ise Kızılay'ın Toplum Merkezi'ni ziyaret ederek, Kızılay ve görevleri hakkında bilgi sahibi oldu. Kızılay'ın yardım, barınma ve eğitim destekleri konusunda bilgi sahibi olan minik öğrenciler, Kızılay hakkında bir de çizgi film izledi. Minik öğrenciler kendilerine hediye edilen Kızılay rozetini yakalarına takarak, Kızılay'ın destekçisi olduklarını gözler önüne serdi.