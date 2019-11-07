Bakan Soylu’dan esnaf ve sanatkarlara ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

İçişlerı Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'e ziyarette bulundu. ANKESOB Hizmet Binası'nda gerçekleşen Bakan Soylu'nun ziyaretinde ANKESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyesi oda başkanları da hazır bulundu. ANKESOB Başkanı Yiğiner, ANKESOB'un faaliyetleri hakkında Bakan Soylu'ya bilgi verdi ve çeşitli sektörlere ilişkin esnaf ve sanatkarların beklenti ve taleplerini iletti, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini aktardı.