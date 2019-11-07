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ANKARABarosu, Elmadağ Kadın Cezaevi'nde yatan annelerin çocukları için kolları sıvadı. Demir parmaklıklar ardında koğuşun biri umut ana sınıfı olarak düzenlendi. Ankara Barosu Sosyal Sorumluluk Projeleri Kurulu Elmadağ Kadın Cezaevi'nde kalan minik kardeşlerini de unutmadı. Esince Çocuk Anaokulu sponsorluğunda anneleri cezaevinde bulunan 0-3 ve 3-6 yaş minikler için, cezaevinin koğuşlarından birini ana sınıfı olarak düzenledi. Miniklerin kalem tutma, boyama, sayı sayma ve daha birçok motor berilerini geliştirecek oyuncakların bulunduğu ana sınıfı için Elmadağ Halk eğitim merkezinden bir de çocuk gelişimci eğitmen sözü alındı. Anneleri cezaevinde kalan çocuklar da akranları gibi ana sınıfı eğitimi alarak demir parmaklıklar ardındaki umut ışığından faydalanacak.