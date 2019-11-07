Sincan Belediyesi’ne ‘Sıfır Atık’ ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2.Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'ne katıldı. Sincan Belediyesinin sıfır atık seferberliğine ilişkin çalışmaları takdir topladı. Başkan Ercan, Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un elinden "Sıfır Atık Yerel Yönetimler" ödülü aldı. Sıfır Atık Projesi'nin her yönüyle ele alındığı, sıfır atık anlayışının Türkiye ve Dünyadaki mevcut durumunun değerlendirildiği Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nin ikincisi İstanbul'da düzenlendi. Zirvede "Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi ve Finansmanı" adlı oturuma Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, davet edildi. Başkan Ercan Sincan Belediyesinin sıfır atığa ilişkin yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.Başkan Ercan "Bizim için Sıfır Atık basit bir kavram değil, bir yaşam şeklidir" diyerek sıfır atık seferberliğinin Sincan Belediyesi için önemine değindi, "9 bin konteynerimiz var. 134 noktaya geri dönüşüm kumbarası koyduk. Okullarımız ve resmi kurumlarda 4 bin 500 adet atık kutularımız var. Geçici depolama alanları ile 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimiz var. Sıfır atık bizim için basit bir kavram değil bir yaşam biçimi. Sürecin bizi getirdiği noktada örnek belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz "diye konuştu.Sincan Belediyesi organik gübre üretiminde yaptığı çalışmalarla da taktir topladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe kapsamında aldığımız Kompostlama makinası ile ilk yerel kompostlama tesisini kurduk. Pazar ve market atıklarını toplayıp uygun nem, oksijen ve sıcaklık değerlerinin sağlandığı ortamda yararlı mikroorganizmalar tarafından çürütülerek doğal bir gübreye dönüştürüyoruz. Aylık ortalama 550 kg organik gübre elde ediyoruz. Elde ettiğimiz kompostu, toprak iyileştirici olarak kullanıyoruz." sözleriyle kompostlama işleminin önemini anlattı. Konuşmaların ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Sıfır Atık Yerel Yönetimler" ödülünü Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.ATIK sorununa dikkat çekmek ve çevre meselelerine duyarlılığı arttırmak için bilgilendirme ve uygulamalı eğitim çalışmaları da yaptıklarını belirten Başkan Ercan hedef kitlesinin başta okul çağındaki gençler olduğunu vurguladı. Başkan Ercan, "Vatandaşlara sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Özellikle okul çağındaki gençlere tüketmenin bir tür kirletmek olduğunu anlatıyoruz. Minimum seviyede kirletecek kadar tüketmeye yönlendirmek konusunda ciddi bir eğitim çalışmamız var. Okullarımız başta olmak üzere kurumlarla işbirliği içinde tasarrufun ne olduğunu, post modern tüketim kültüründen niçin uzak durulması gerektiğini, kullan at tüketim tarzından derhal vazgeçilmesi gerektiğini anlatıyoruz" dedi.