Başkan sokağı süpürdü

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Belediyesi'nin her hafta cumartesi günü bir mahallede gerçekleştirdiği köşe bucak temizlik çalışması tüm hızıyla sürüyor. Mamak Belediyesi Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 200 kişilik hizmet ordusu tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Fahrikorutürk mahallesi sabahın ilk ışıklarıyla bir uçtan bir uca temizlendi, bakıma alındı. Yeşil alanlarda ilaçlama işlemi ile park bahçeler bakıma alınırken, yol bakımı ve asfaltlama çalışması da gerçekleştirildi. Tamamlanan temizlik çalışmalarının sonunda çöp konteynırları da onarılarak boyandıktan sonra ilaçlandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı, sokak süpürdü, tabelaları sildi. Köşe bucak temizlik çalışmalarına mahalle sakinlerinin de sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Başkan Köse, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve ferah bir ortamda yaşayabilmeleri için asri görevimiz olan temizlik çalışmalarımızda hiç bir şekilde taviz vermemeye özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda halkımızdan bu yapılan temizlik çalışmalarına sahip çıkmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.