Gelincik Adam’dan canlı performans

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DÜNYACA Ünlü Ressam Hikmet Çetinkaya, Yenimahalle'de canlı performans sergiledi. Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi`nde, kendi adını taşıyan salonda ressamlığın inceliklerini anlatan Gelincik Adam lakaplı Çetinkaya'nın canlı performansını, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da izledi. Etkinlikte Yenimahalle Belediyesine bağlı YENİMEK Yağlı boya resim kursu kursiyerleri, ünlü ressamdan tüyolar aldı. Başkan Yaşar, canlı performansta tuvale ilk fırça darbesini de mor boya ile attı. 43 yıllık ressamlık geçmişi olan ve 10 binden fazla tablo yapan Çetinkaya da Yaşar'ın fırçasıyla başlayan resmi kursiyerlerle birlikte tamamladı. Çetinkaya, resmin tarihinden fırçayı doğru kullanmaya kadar birçok konuda bilgi verdi.