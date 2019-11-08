Glutensiz büfeler dönemi başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ tarafından, çölyak hastalarına özel glutensiz ekmek, makarna, kurabiye ve çubuk kraker gibi ürünlerin satışa sunulacağı büfeler açılacak.Farklı firmaların glutensiz ürünlerine de yer verilecek büfelerin ilki, Kızılay'da Mithatpaşa ve Sakarya caddelerinin kesiştiği noktada açılacak. Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, halk ekmek büfelerinde normal ürünlerle birlikte glutensiz ürünlerin de satışını sürdürdüklerini, ancak çölyak hastalarından gelen talepler üzerine sadece glutensiz ürünlerin yer aldığı büfeleri kentin farklı noktalarında açmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Yılmaz, ürün yelpazesinin geniş olacağını, büfelerde glutensiz çikolatadan çubuk krakere, makarnadan ekmek ve kurabiyeye kadar çeşitli ürünlerin yer alacağını dile getirdi.