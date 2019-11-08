Kral Midas tiyatro günleri perdelerini açıyor

BUGÜN NELER OLDU

POLATLI Belediyesi öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından önemli tiyatro gruplarını ve sanatçıları Polatlı'da sanatseverlerle buluşturacak olan 3. Polatlı Belediyesi Kral Midas Tiyatro Günleri 13 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'da perdelerini açıyor. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından geleneksel hale getirilen ve geçtiğimiz senelerde vatandaşlardan büyük ilgi gören Kral Midas Tiyatro Günleri bu yılda Polatlılıları tiyatroya doyuracak. 10 oyunun sahneleneceği festival 17 Kasım'a kadar devam edecek. Festival kapsamında sahnelenecek olan tüm oyunlar ücretsiz olarak seyircilerle buluşacak. Açılış 13 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'da 'Önce Kalite' adlı Müzikal Çocuk Oyunu ve saat 19.00'da 'Sesimi Duyuramadım' ile gerçekleştirilecek. Beş gün boyunca sürecek olan festivalde; Tamer Levent, Turgay Tanülkü, Metin Güler, Yıldız Çankaya Sargın, Nazif Uslu, Şafak Poyraz, Rıza Gedikoğlu ve Bahadır Bıyıklı gibi ünlü tiyatrocular, sanatçılar ve yönetmenler konuk olarak yer alacak. Festivalde 13 Eylül Kültür Merkezi'nde her gün ücretsiz olarak iki oyun sanatseverler ile buluşacak.