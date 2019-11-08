Moral da bir ilaçtır

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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemili çocuklara bir destek de Ankara Kulübü Derneği'nden geldi. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya desteklerini açıkladı. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri ile Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ve üye Seymenler, Ankara Konağı'nda bir araya gelerek, lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı. Özaslan, "LÖSEV'in 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle düzenlediği farkındalık projesine 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' diyerek biz de katılıyoruz. Ankara Kulübü Derneği olarak tüm şubelerimizle, tüm Seymen ve Bacıerenlerimizle farkındayız, yanlarındayız. Lösemi ve kanser hastalıklarıyla mücadele eden tüm çocuklarımıza, kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyorum" dedi.Löseminin, gelişen tıp imkânlarıyla tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Özaslan, "Lösemi tedavisinde kullanılan ilaçlar maalesef yalnızca kötü hücreleri etkilemekle, yok etmekle kalmıyor, vücutta iyi hücreleri de yok ediyor. Bu nedenle, çocuklarımızın saçları dökülüyor, ağızlarında yaralar oluşuyor, halsizleşiyorlar, Tedaviden kaynaklı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladığı hatta çöktüğü için vücut enfeksiyonlara karşı savunmasız hale geliyor. Bu nedenle lösemili çocuklarımız etraflarındaki insanlardan, havadan, sudan mikrop almamak ve korunmak için maske takmaktalar. Aynı zamanda çocuklarımızın yanlarındaki refakatçiler de onlara bu tür mikropları bulaştırmamak için maske takmak zorunda. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmenin, moralin tedavide ilaç kadar etkili bir güç olduğuna inanıyorum. Hafta nedeniyle bir kez daha lösemili yavrularımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.ANKARA Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka lösemiye dikkat çekmek istediklerini söyleyerek, lösemi hastalarına acil şifa diledi. Saka, "Ankara Kulübü Çankaya Şube Seymenleri olarak hepimiz lösemili çocuklarımızın ve lösemi hastalığının farkında olmak adına maskelerimizi takarak lösemiye dikkat çekiyoruz. Ayrıca, lösemi hastalığında kemik iliği (kök hücre) nakli de tedavi aşamasında çok önemli hale geliyor. Lösemide hastalığın başarıyla tedavisi için kemik iliği nakli gerekebiliyor. Bu nedenle sağlıklı her birey kemik iliği nakli bekleyen hastalar için, hayat kurtarmak için gönüllü kemik iliği bağışçısı, donör olmalı. Bu hepimizin insanlık vazifesi" ifadelerini kullandı.