Pursaklar’da öğrenci temizliği

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ANKARA'NIN Pursaklar ilçesinde 'Pursaklar'ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum' projesi kapsamında sokaklar öğrenciler tarafından temizlendi Çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla "Pursakları Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi kapsamında Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin ve Abdurrahim Karakoç Ortaokulu Müdürü ve öğrencilerinin katılımı ile ilçe sokaklarındaki çöpler toplanarak farkındalık oluşturuldu. Sağlıklı çevrenin oluşturulması, çevreye karşı duyarlı olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Pursaklar Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığınca, başlatılan proje kapsamında öğrencilerle birlikte ilçe sokaklarındaki çöpler toplanarak temizlendi. Doğaya atılan çöp ve atıkların yarattığı kirliliğe dikkat çeken Pursaklar Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Öztürk, "Çevre kirliliğine bizim atıklarımız neden oluyor. Görevimiz çöp toplamak değil, çöpleri yere atmamak olmalıdır. Elbette bu proje ile çöp oluşmasına engel olunacak anlayışı da kazanmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz bu toplumsal hareketin parçası olarak içinde bulundukları koşulların iyileştirilmesinde rol alacak bireyler olarak yetişeceklerdir" dedi. Sokakları kötü görüntüden arındırarak en anlamlı mesajı ise çocuklar verdi. Öğrenciler, büyüklerine 'Çevremizi temiz tutalım' şeklinde verdiği mesajlarda, "Çöplerimizi yere atmayalım. Doğa bizim geleceğimiz. Pursakları'mız temiz olsun. Bizleri düşünüyorsanız yere çöp atmayınız" şeklinde konuştular.