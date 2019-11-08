Sincan’da okul kantinlerine sıkı takip

BUGÜN NELER OLDU

SINCAN Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler okul kantinlerini mercek altına alıyor. Her hafta okulları ziyaret eden ekipler kantinlerde satılan ürünleri tek tek inceliyor. Ekipler, özellikle kantin ve okul yemekhanelerindeki hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, yangın söndürme cihazlarının kontrolünü yapıyor, ürünlerin fiyat etiketleri ve son kullanma tarihlerinin uygunluğuna bakıyor. Ayrıca söz konusu yerlerin işyeri ruhsatları ve işletme belgeleri olup olmadığı da sıkı denetimden geçiyor. Zabıta ekipleri kantin çalışanlarına uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi veriyor. Kusuru bulunan yerler hakkında işlem yapılarak, eksiklerinin giderilmesi isteniyor. Sincan Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenebilmeleri için okul denetimlerinin sıklıkla devam edeceğini belirtti.