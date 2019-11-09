Başkan Oğuz’un sözleri büyükşehir’i harekete geçirdi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi bir süre önce, Kahramankazan ilçe merkezinde kendi sorumluluk alanı içindeki cadde ve sokaklarda altyapı çalışmaları yapmıştı. Ancak çalışmaların tamamlanmasına rağmen kazılan yollar eski haline getirilmemişti. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar söz konusu yolların bir an önce asfaltlanmasını isteyerek, durumu Kahramankazan Belediyesi'ne iletmişti. Kahramankazan Belediyesi de vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda durumu Büyükşehir Belediyesi'ne iletmişti. Ancak tüm bunlara rağmen yollar eski haline getirilmemişti. Bunun üzerine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçen ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nce bozulan yolları eski haline getirmek için asfalt yama, bakım ve onarım çalışmaları başlatmıştı. Kahramankazan Belediyesi ekipleri bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan birçok cadde ve sokakta çalışma yapmıştı.Bu gelişmelerin ardından, söz konusu durum Kahramankazan Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında gündeme gelmişti. Başkan Oğuz, belediyelerince, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan cadde ve sokaklarda yürütülen asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi vermişti. Oğuz, kendilerine gelen yoğun talepler doğrultusunda vatandaşların mağdur edilmemesi için sorumluluk alanları dışındaki cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına başladıklarının altını çizerek, "Vatandaş bulduğu yerde benim yakama yapışıyor. 'Bu yolu yap başkan' diyor. Bedeli ne olursa olsun bu yolları yapacağım" diye konuşmuştu. Toplantıda konuşan İYİ Parti Grup Başkanı Selim Çırpanoğlu da, Başkan Oğuz'a asfaltlama konusunda hak verdiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak konuşuyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin içerisindeyiz görüyoruz. Yetişmekte zorluk çekiliyor, doğru" şeklinde konuşmuştu.BAŞKAN Oğuz'un bu çıkışının ardından, Büyükşehir Belediyesi söz konusu yollarda asfaltlama çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramankazan Belediyesi ekiplerinin eski haline getirdiği yolların dışında kalan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına bugün itibarıyla başladı.