Güzel günlere yol alacağız

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, İstikbal Mobilya Kayserispor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi. Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor'un Bülent Uygun yönetiminde toparlandığını belirterek, "Fenerbahçe karşısında iyi bir galibiyet aldılar. İyi bir oyun oynadılar. Zor bir maç bizi bekliyor." dedi. Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, "Bizim oyun anlayışımızda deplasman veya kendi sahamız diye bir şey yok. Her yerde futbolun ve pozisyonun gerektirdiği şekilde oynamaya gayret edeceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız" diye konuştu. Hamza Hamzaoğlu, yetenekli oyunculara sahip olduklarını aktararak, "Bugüne kadar mesafelerimiz çok açıktı. Oyuncuları biraz daha birbirine yaklaştırıp, güçlerini birleştireceğiz. Oyuncularım yeteneklerini hücum anlamında kullanıyorlar ama savunmada da birlikte bunu yapmak gerekiyor. Bu birlikteliği biraz daha pekiştirmeyi amaçlıyorum. Bu maçta üzerinde duracağımız konu bu" dedi.Gençlerbirliği'nin her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir kulüp olduğuna vurgu yapan Hamzaoğlu, "Bildiğimiz bir Gençlerbirliği Kulübü ile karşılaştık. Her şeyin oturduğu ve düzgün işlediği bir kulüp. Burada her antrenörün aradığı bir kulüp yapısı var. Saha sonuçlarını düzeltmek durumundayız. Bunun için elimizden geleni de yapıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Takımımızla birlikte daha iyi günlere yol alacağımızı düşünüyoruz" dedi.