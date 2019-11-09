Halılar Altındağlı kadınların elinde hayat buluyor

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ'DA aylardır el emeği ve göz nuruyla halı dokuyan kadınlar, dokuma işlemi biten halıların son ilmeğini geleneksel bir törenle kesti. Altındağ Belediyesi'nin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştüren Altındağlı kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kültür merkezinde Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi'nde aylardır el emeği ile halı dokuyan kadınlar, dokuma işlemi biten halıların son ilmeğini törenle kesti. Elbirliğiyle dokudukları halıları bitirmenin ve kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, dokuması biten halıları halı firması temsilcilerine teslim etti. Usta öğretici Raziye Başeğmez, 1996 yılından bu yana usta öğreticilik yaptığını belirterek, "2018 yılında Altındağ Kültür Merkezinde göreve başladım. Yaklaşık bir sene önce lokalimizde halı dokuma kursumuzu açtık. Çok güzel işler başardık ve güzel ürünler çıkarttık ortaya. Bugün de halı kesim merasimimiz vardı" ifadelerini kullandı.