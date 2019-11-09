Hilal Ayık: Süreci en doğru bizden duyun

BUGÜN NELER OLDU

KÜLTÜR Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş (GEDAŞ) Genel Müdürü Cengiz Erdem katılırken, kentsel dönüşüm uygulama alanında hak sahibi olan ve olmayan Akyurtlular büyük ilgi gösterdi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt halkına hitaben yaptığı konuşmada "Akyurt'un son 10-15 yılının gündemi olan Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşümü, bizim vaatlerimiz arasındaydı. Son zamanlarda sizler sahada gerek bizim gerekse Bakanlıktan arkadaşlarımızı görmeye başladığınızda, Akyurt'ta bir fısıltı gazetesi dolaşmaya başladı. Biz de süreç olgunlaşıp start verdikten sonra ilk olarak en doğru şekilde bizden duymanızı istedik. İlçemizin merkezindeki durumu burada olan herkes biliyor. Dışarıdan gelen bir vatandaş Akyurt'a girdiğinde bir meydan görüyor ancak küçük bir meydan. Havaalanına yakınız, fuar alanımız inşallah tamamlanacak ve Ankara'nın 5 çıkış kapısından biri olan Çankırı yolu üzerindeyiz. Akyurt'umuz güzel bir ilçe oldu ancak meydanımız kasaba olmaktan çıkamadı. Bugün Bakanlığımızla bir araya geldik ki sizler bunu birinci ağızdan duyun. Şu kadar katlıymış, projesi şöyleymiş, bu kadar emsal olacakmış gibi söylentilere itibar etmemenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.