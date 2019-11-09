Kanseri yenen hemşire adayı kanser hastalarının yarasını saracak

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Hayatının baharında iki kez kansere yakalanan ve kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Şeyda Yılmaz, mezun olup kendisi gibi kanserle mücadele eden hastalara yardım eli uzatmayı dört gözle bekliyor. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan 23 yaşındaki Yılmaz, 2015 Ocak'ta böbrek kanseri yüzünden sağ böbreğini kaybetti. Ameliyattan 6 ay sonra vücudunun çeşitli bölgeleri morarmaya başlayan ve halsizlik çeken Yılmaz, bunların ameliyatın yan etkileri olabileceğini düşündü. O dönemde ikinci sınıfta okuyan hemşire adayı, hocasının kan hastalıklarını anlattığı derste lösemi olduğunu fark ederek doktora başvurdu. Aynı yılın kasım ayında lösemi tanısı konan Yılmaz, önce Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, daha sonra da Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi görmeye başladı. 1.5 yıl sadece kan veya trombosit alarak yaşamını sürdüren Yılmaz, uzun bir süre kök hücre nakli için sıra bekledi. Ailesi ve akrabalarının iliği uymayınca TÜRKÖK'e başvuran Yılmaz'ın çabaları bir hafta içinde sonuç verdi ve genç hemşire adayı 24 yaşında bir erkek vericinin iliğiyle sağlığına kavuştu.Hastalığı nasıl yendiğini ve bu süreçte neler yaşadığını Yılmaz, iliği verecek kişinin nakli kabul etmesi için 2 gün beklediğini, bunun hayatının en zor bekleyişi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Yaşamak istiyorsunuz, yaşatacak biri var ama kabul edip etmeyeceğini bilmiyorsunuz. Bu, gerçekten çok zor. O kişinin kabul ettiğini duyunca zaten çok mutlu oldum, bunu tarif edemem" dedi. Kemik iliği naklinden sonra çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Yılmaz, bir ay hastanede kaldığını, enfeksiyon kapma riskinden dolayı pencere açmasının bile yasak olduğunu ifade etti. Şeyda Yılmaz, bu süreçte pencereyi açıp hava almanın ne kadar kıymetli olduğunu anladığını vurgulayarak, "İnsanlara basit gelebilir ama her şeyin kıymetini daha iyi anlıyorsunuz. Gereksiz şeylere üzülmenin ne kadar anlamsız olduğunu fark ediyorsunuz" diye konuştu.TEDAVI sürecinde bir süre okula ara verdiğini ancak hayattan kopmamak için dışarıdan üniversite okumaya başladığını aktaran hemşire adayı, yeni hobiler edindiğini ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını söyledi. Diğer hastalara da umutlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu, çok hassas bir denge. Umudunuzu kaybettiğinizde hastalık bir adım öne geçiyor. Öne geçmesine izin vermeyin. Gerçekten inanırsak olmayacak hiçbir şey yok. Ben tek böbreğimle bu hastalıkla yaşamaya çalıştım, aldığım ilaçlar çok ağırdı. Diğer böbreğimi riske atarak bunu atlattım. Aynı zamanda başka kronik hastalıklar da çıktı ama yılmadım. 'Ben geride bıraktığım yaşamı seviyorum. Annemi, ailemi, yaşantımı seviyorum, eski hayatıma dönmeliyim' dedim ve döndüm."