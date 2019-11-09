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Miniklerden lösemi farkındalığı

Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler Haftası kapsamındaki farkındalık kampanyasına destek verdi

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Miniklerden lösemi farkındalığı
LÖSEMILI çocukların toplumdan dışlanmasını engellemek için kullanılan maskenin yalnızca enfeksiyondan korunmak amaçlı takıldığını vurgulayan minik kalpler büyüklere örnek oldu. Gün boyunca yapılan etkinliklerde Yenimahalleli minikler fastfood gıdalar, gazlı içecekler, GDO'lu ürünler, cep telefonu başta olmak üzere aşırı radyasyon yayan elektronik cihazların yoğun kullanımı, şeker ve unlu mamullerin aşırı tüketimi gibi birçok unsurun lösemi hastalığının ortaya çıkmasında ana etken olduğunu öğrendi. Tüm kreşlerde yapılan etkinliklerde lösemi tedavisi gören çocukların toplumdan dışlanmaması ve onlara her alanda destek olunması için farkındalık yaratılması amaçlandı. Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, "Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında belediyemizin minik yüreklerinin yaptığı bu farkındalık çalışmasına destek olmaktan mutluluk duyuyorum. Çocuklarımız bu hastalık bulaşıcı olduğu için değil, dış ortamlarda bulunan mikroplardan korunmak için maske takıyor. Hepimiz bu durumun bilincine varmalıyız ve konuya hassasiyetle yaklaşmalıyız. Bu nedenle LÖSEV'in söylediği gibi "Hayatımız Çocuklarımız" diyorum" dedi.
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Miniklerden lösemi farkındalığı
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