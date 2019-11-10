Başkan Köse’den A.Gücü’ne ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 31 Ekim'de yapılan kongre sonrasında MKE Ankaragücü Başkanlığı'na seçilen Fatih Mert'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kulübün Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette başkan Fatih Mert ve yönetimini tebrik ederek, başarı dileklerini ileten Köse, çalışmalar ve kulüp hakkında bilgi aldı. Başkent takımı Ankaragücü'nü yakından takip ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,diye konuştu.