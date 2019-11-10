GÜLHANE’DE KRONIK YARA BAKIM KURSU

BUGÜN NELER OLDU

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yara başlığının altında: Basınç yaralanmaları, Diyabetik ayak ülserleri, tedavileri, bakımı hakkında 2 günlük kurs verdi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Onursal Başkanlığını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik'in yaptığı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Birgül Armutçu ve Prof. Dr. Mustafa Deveci koordinatörlüğünde dördüncüsü düzenlenen ve yoğun talep gören "Kronik Yara Kursu" 380 kişinin katılımı ile yapıldı. Kursta, iki gün boyunca kronik yara başlığının altında: Basınç yaralanmaları, Diyabetik ayak ülserleri, tedavileri, bakımı teorik olarak anlatılacak ve uygulamalarla konular pekiştirilecek.