Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > GÜLHANE’DE KRONIK YARA BAKIM KURSU

GÜLHANE’DE KRONIK YARA BAKIM KURSU

Giriş Tarihi: 10.11.2019
GÜLHANE’DE KRONIK YARA BAKIM KURSU
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yara başlığının altında: Basınç yaralanmaları, Diyabetik ayak ülserleri, tedavileri, bakımı hakkında 2 günlük kurs verdi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Onursal Başkanlığını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik'in yaptığı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Birgül Armutçu ve Prof. Dr. Mustafa Deveci koordinatörlüğünde dördüncüsü düzenlenen ve yoğun talep gören "Kronik Yara Kursu" 380 kişinin katılımı ile yapıldı. Kursta, iki gün boyunca kronik yara başlığının altında: Basınç yaralanmaları, Diyabetik ayak ülserleri, tedavileri, bakımı teorik olarak anlatılacak ve uygulamalarla konular pekiştirilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
GÜLHANE’DE KRONIK YARA BAKIM KURSU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN