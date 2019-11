Akupunktur ile anne oldu

PURSAKLAR'DA yaşayan ev kadını Ebru Özdemir, 2011'de fabrikada işçi Ferdi Özdemir (34) ile evlendi. Ebru Özdemir, evliliğinin ilk yıllarında çok istemesine rağmen çocuk sahibi olamadı. 2014 yılında Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi'ne başvuran Ebru Özdemir'e, aşılama yöntemi tedavisi 3 kez denenmesine rağmen yine sonuç alınamadı. Doktorların yumurta rezervinin tamamen bitmesi nedeniyle anne olmasının artık çok zor olduğunu söylediği Özdemir, umudunu yitirmek üzereyken bir arkadaşının önerisiyle tüp bebek akupunkturu tedavisine başladı. Özdemir, Dr. Buğra Buyrukçu'nun uyguladığı tüp bebek akupunkturu tedavisi ile 2015 yılında hamile kaldı, 2016 yılının Mart ayında da bebeğini kucağına alarak, anne oldu. Ebru ve Ferdi Özdemir çifti, umutlarını yitirmişken çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı ve bebeklerine doktorlarının da ismi olan 'Buğra' adını verdi. Ebru Özdemir, şu anda 3 yaşında olan oğlu ile zaman zaman doktoru Buğra Buyrukçu'yu ziyaret ediyor. Çok mutlu olduklarını söyleyen Ebru Özdemir, "Buraya geldiğimizde umudumuz tükenmişti. Sadece bir umut bekliyorduk, bunun için her gece dua ediyordum. Hamile kaldığımı duyduğumda çok duygulandım ve sanki o an tüm dünya benim olmuştu. Eşim de çok mutlu oldu. Ağlayarak anne ve babamızı aradık. 'Olmayacak' denilen ve imkansız olan şeylerin aslında olabileceğini fark ettim. Çok mutlu olduk, o an çok değişik bir duyguydu, Allah herkese bu duyguyu yaşatsın inşallah" diye konuştu.

'ÖZEL BİR AKUPUNKTUR YÖNTEMİ UYGULADIK'

DR. Buğra Buyrukçu, "Hastamıza uzmanlar tarafından 'senin çocuğunun olması çok zor, yapacak bir şey yok' denmişti. Öncellikle vücudun içerisinde yumurta rezervini olumsuz etkileyebilecek ağır metal ve toksinleri vücudundan temizledik, yani bir detoks yaptık. Daha sonra büyürken yumurtaların ihtiyacı olan vitamin ve mineral kombinasyonlarının desteğini yaptık . Burada özel bir akupunktur yöntemi uyguladık. Yumurta rezervini artırmaya yönelik olarak spesifik çok özel bir protokol uyguladık ve hemen sonrasında tüp bebek tedavisine başladık ve hastaya 4 sağlıklı yumurta çıkardık"dedi.