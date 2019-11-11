Filede Başkent derbisi

BUGÜN NELER OLDU

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında bugün Spor Toto ile Halkbank karşılaşacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası, Spor Toto ile Halkbank arasındaki başkent derbisine sahne olacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda bugün oynanacak haftanın kapanış maçı saat 19.30'da başlayacak. Spor Toto, bu sezon oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Halkbank ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen genç oyuncu Furkan Aydın, karşılaşmaya mutlak üç puan hedefiyle çıkacaklarını belirtti.Rakiplerini iyi tanıdıklarına işaret eden Furkan, şu ifadeleri kullandı: "Ligde yenilgi almayan birkaç takımdan biri. Puan tablosuna yansıtamadık ama biz de çok iyi bir takımız. Hem bireysel hem de takım olarak eksiğimiz yok. İnsan, Halkbank formasıyla insan kendisini daha güçlü hissediyor. Yaşadığımız şanssızlıkları bu maçta kırmak için Spor Toto karşılaşmasını iyi bir fırsat olarak görüyorum. 3 puan alırsak sonraki bölüm kolaylaştıracaktır."