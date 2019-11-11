İşte Mamak’ın dev adamları

BUGÜN NELER OLDU

Yeşıl-beyazlılar ligdeki üçüncülüğünü korudu. Son ana kadar heyecan dolu geçen Merkez Efendi Belediyesi Basketbol karşılaşmasında,Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 27-23 önde bitirdiği ilk çeyrekte çizgiden 9 sayı bulurken, rakibine serbest atış attırmadı. İkinci çeyreğe etkili başlayan Merkez Efendi Belediyesi ekibi son periyoda da 66-65 önde girmeyi başardı. Çekişmenin daha da arttığı son çeyrekte Lotanna Afam Nwogbo ile 13 saniye kala skoru 85-81'e getiren Mamak ekibi, ev sahibi 10 saniye kala cevap vererek skoru 85-83 yaptı. 9 saniye kala kazandığı serbest atışları kaçırmayan Ricky Tarrant ve skoru 87-83'e getirdi.