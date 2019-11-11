İşte Mamak’ın dev adamları

Yeşıl-beyazlılar ligdeki üçüncülüğünü korudu. Son ana kadar heyecan dolu geçen Merkez Efendi Belediyesi Basketbol karşılaşmasında, Mamak ekibinden Mustafa Baki Görür 16 sayı (3/5 üçlük), 4 ribaund, 2 asist, Ricky Tarrant 26 sayı (2/8 üçlük), 3 ribaund, 4 asist, Hamit Sezaver 12 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Lotanna Nwogbo 30 sayı, 11 ribaund, 2 asist ile galibiyette etkili olan isimler oldu.
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 27-23 önde bitirdiği ilk çeyrekte çizgiden 9 sayı bulurken, rakibine serbest atış attırmadı. İkinci çeyreğe etkili başlayan Merkez Efendi Belediyesi ekibi son periyoda da 66-65 önde girmeyi başardı. Çekişmenin daha da arttığı son çeyrekte Lotanna Afam Nwogbo ile 13 saniye kala skoru 85-81'e getiren Mamak ekibi, ev sahibi 10 saniye kala cevap vererek skoru 85-83 yaptı. 9 saniye kala kazandığı serbest atışları kaçırmayan Ricky Tarrant ve skoru 87-83'e getirdi. Bir saniye sonra ev sahibi takımdan Oleksandr Mishula da serbest atışları 2/2 ile kullandı ve karşılaşma 87-85 ile sona erdi.