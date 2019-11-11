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Kavgayı çavuşun ateşi sonlandırdı

Giriş Tarihi: 11.11.2019
RESTORANDA iki grup arasında çıkan kavga, sokaktan geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V.'nin havaya ateş etmesiyle sona erdi. Olay, Kızılay'daki Karanfil Sokak'ta bulunan restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda taraflar, sandalyelerle birbirlerine girdi. Sokaktan geçerken kavgayı gören sivil kıyafetli Uzman Çavuş M.V., silahını çıkararak havaya ateş açtı. Silah sesini duyan taraflar, kavgayı bırakıp, kaçtı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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Kavgayı çavuşun ateşi sonlandırdı
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