Keçiören’in şehir kimliğine Altınok damgası

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Belediyesi, sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlama hedefiyle Keçiören`de görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan ve insanların yaşam kalitesini tehdit eden gecekondu yıkımlarına devam ediyor. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan gecekonduların yıkımına devam ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve Keçiören'i riskli yapılardan arındırmak için Nisan ayından bu yana 840 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Keçiören'de hiç gecekondu bırakmama hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Belediyesi ekipleri çalışmalarını 51 mahallede sürdürüyor. 2019'un sonuna kadar bin gecekondunun yıkımı hedefleniyor.