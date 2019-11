Run in the Dark ikinci kez koşulacak

BUGÜN NELER OLDU

birçok yerinde gerçekleştirilen "Run in the Dark (RITD)" (etkinliği 13 Kasım Çarşamba günü Ankara'da ikinci defa gerçekleşecek. Hedef yardım koşusunu gelenekselleştirmek. Katılımcılar, TED Ankara Koleji Kampüsü'ndeki parkurda 5 bin metre koşacak. 300 koşucunun katılması beklenen etkinliğin Ankara ayağını Dünya Ekonomik Forumu'nun gençlik inisiyatifi olan Global Shapers Topluluğu'nun Ankara ekibi ile TED Ankara Koleji ortak düzenliyor. Organizasyona birçok marka destek veriyor. "Run in the Dark" görme engelli İrlandalı maceraperest atlet Mark Pollock'un adını taşıyan Mark Pollock Vakfı'nın başlattı. Pollock, 2010'da geçirdiği bir kaza sonrası felç geçirdi ve yürüme yeteneğini kaybetti. Bu kazadan önce, Mark Pollock, görme engelli bir sporcu olarak dağ veya çöl koşulları gibi ağır şartlarda gerçekleştirilen birçok yarışa katıldı.