Yarım kalan hayalin peşinde

Ankara'nın Çubuk ilçedeki bir ortaokulda müdür yardımcısı olan 42 yaşındaki Seyit Özdemir, çocukluk yıllarında ilkokula giderken ata sporu güreşe ilgi duymaya başladı. Başladığı güreşte milli takıma seçilen Özdemir, yaklaşık 5 yıl önce yakalandığı rektum ve karaciğer kanserine yenildi. Hastalığına rağmen okuldaki görevine devam eden, çocukluktan beri kopamadığı güreşte ise bir spor salonunda antrenör olarak

sporcu yetiştiren Özdemir'in azminden etkilenen öğrencilerinden Sinan Kara, antrenörünün yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor.

ANTRENÖRÜNÜN İZİNDE İLERLİYOR

Kara, hastalıkla mücadele etmesine rağmen antrenörünün öğrencileri hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Seyit Özdemir'in bu hareketiyle kendilerini büyük bir ders verdiğini anlatan Kara, spor hayatına başlamasına vesile olan Özdemir'in tam bir sporcu dostu olduğunu dile getirdi. Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan takımda 40'a yakın güreşçi çalıştırdığını aktaran Kara, şöyle konuştu: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

"Çubuk'ta güreşi Seyit hocamız başlattı. Ben de 2004'den beri yanında spor yapıyorum. Hocamızın amacı Çubuk'tan şampiyonlar çıkarabilmekti ama yakın zamanda vefat etti. Onun hedefleri doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Hocamdan aldığım bilgiler ışığında edebi ve terbiyeyi öğrettiğim sporcularımıza, teknik ve taktik öğreterek şampiyon olmalarını hedefliyorum."



ÖĞRENCİLERİ EMANET ETMİŞ

ANTRENÖRÜ ve öğretmeni Seyit Özdemir'in hayatını kaybetmeden birkaç gün önce kendisini arayarak sporcularına sahip çıkmasını istediğini belirten Kara, "Hocam sayesinde Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nü okudum. Yüksek lisansımı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yaptım. Şimdi doktoramı Gazi Üniversitesi'nde yapıyorum. Yine onun sayesinde tüm imkansızlıklara rağmen çok sayıda Türkiye ve uluslararası derecelerim var. Ölmeden önce sporcularını bana emanet etti. Ben de onun bıraktığı yoldan ilerleyerek aldığım bayrağı daha ileri taşımak için çalıyorum. Sorumluluğumun çok büyük olduğunu biliyorum" diye konuştu. Özdemir'in öğrencileri ise kendileri hiç yalnız bırakmayan, son nefesinde bile sporcuyu düşünen antrenörlerini hiç unutmayacaklarını kaydetti.