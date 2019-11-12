Kalecik’te ‘El-Emin’ Konferansı

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KALECIK Belediyesi tarafından 'El-Emin' konulu konferans düzenlendi. Kalecik Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta Kalecik Kaymakamı Zeynep Acar, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve çok sayıda vatandaş yerini aldı. Hazreti Muhammed'in (s.a.v) hayatından örnekler ile Müslümanın nasıl olması ve nasıl yaşaması gerektiği konusunda sunum yapan Hatipoğlu'nu vatandaşlar ilgi ile dinledi. Bu tür organizasyonların devam edeceğini söyleyen Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, "El-Emin başlıklı bu önemli konferansı Nihat hocamızdan dinlemek bizim için çok güzeldi. Bu ve benzeri programları Kalecik ilçemizde yapmaya devam edeceğiz. Kalecik'e ve Kalecik halkına hem kültürel hem de manevi anlamda değer katan bu organizasyonlar için daha çok emek sarf edeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.