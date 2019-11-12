Mahalle Buluşmaları Sirkeli ile devam etti

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Sirkeli'nin Yeşilyurt ve Yeşilova Mahallesi Nafi Balcı Parkı'nda Mahalle Buluşması programı düzenlendi. 'Halk Meclis Toplantısı' kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Çetin, tüm isteklere çözüm önerileri sunuyor. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bilgiler vererek yapacağı hizmetler ile ilgili de vatandaşları bilgilendiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sakinleriyle istişarelerde bulunarak hareket edeceklerini de açıkladı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, ''Halkla birebir olmak, vatandaşların isteklerini dinlemek, istekleri de bir sonraki toplantıya kadar yapıyor olmak, bu bir özgüvendir. Vatandaşlarının karşısına söz verdiği gün ve saatte çıkan, halkına hesap vermekten çekinmeyen Başkanımızı tebrik ediyorum'' dedi.