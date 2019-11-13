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Ankaragücü ile masada

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Ankaragücü FIFA ile masada
MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, borçlarla ilgili FIFA'daki dosyaların çözümü için görüşmelere başlandığını bildirdi. Atasoy, FIFA'nın yargılama kurullarındaki dosyalarının davacılarıyla görüşmek amacıyla yönetim kurulu üyesi Gökalp Üstün ve beraberindeki heyetin, Fransa'nın başkenti Paris'e giderek temaslarda bulunduğunu belirtti. Atasoy, "Yapılan görevlendirme neticesinde yönetim kurulu üyemiz Gökalp Üstün, kulübümüzün önünde bulunan puan silme cezasının verilmemesi amacı ile uzlaşma görüşmelerinde bulunacaktır. İlk etapta yaklaşık 34 milyon lirayı bulan alacak taleplerinin yapılandırılması hedeflenmekte olup, görüşmeler neticelendiğinde dosyalarla ilgili ayrıntılı bilgilendirme ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.
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Ankaragücü FIFA ile masada
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