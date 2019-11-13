Bayrakla tur için sabırsızlanıyorum

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2020 için anlaştığı fabrika takımı Yamaha'dan memnun olduğunu söyledi. Motosiklette önemli başarılara imza atmak için yoğun bir tempoda çalıştığını vurgulayan Toprak, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun kariyer planlaması doğrultusunda hedefler belirlediğini anlattı.
Geride kalan sezonda yeteneğini gösterme şansı bulduğunu ve bunu iyi değerlendirdiğini belirten Red Bull sporcusu Toprak, şunları kaydetti:
YETENEĞİMİN FARKINDALAR
"Sezonu olağanüstü olmasa da iyi geçirdim. Önemli rakipleri geride bırakarak podyumlar yaptım. Takım değiştirdim ve fabrika takımı Yamaha ile anlaştım. Geçen hafta İtalya'da takımımla bir araya geldim. Bana inanılmaz şekilde saygı gösterdiler. Yeni sezonda Yamaha motosikletimle daha hızlı olacağım. Takım benden zirveye yarışmamı bekliyor. Yeteneğimin farkındalar. Yamaha bir motosikletçi için büyük bir fırsat. Türk bayrağıyla liderlik turu atmak için sabırsızlanıyorum, gün saymaya başladım."
TESTLERE İSPANYA'DA KATILACAĞIM
TAKIM yetkililerinin kendisini 'genç yetenek' olarak karşıladığını dile getiren milli motosikletçi, "İtalya'da fuarda yeni motosikletimi inceledim ve çok heyecanlandım. Daha önceki motosikletime göre ufak ve ince. Daha yarışçı bir motosiklet gibi değerlendiriyorum. Yeni sezon, yeni bir başlangıç olacak. Bu hafta ilk kez yeni motosikletimle İspanya'da testlere çıkacağım" dedi.