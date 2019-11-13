Bayrakla tur için sabırsızlanıyorum

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2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2020 için anlaştığı fabrika takımı Yamaha'dan memnun olduğunu söyledi. Motosiklette önemli başarılara imza atmak için yoğun bir tempoda çalıştığını vurgulayanGeride kalan sezonda yeteneğini gösterme şansı bulduğunu ve bunu iyi değerlendirdiğini belirten Red Bull sporcusu Toprak, şunları kaydetti:"Sezonu olağanüstü olmasa da iyi geçirdim. Önemli rakipleri geride bırakarak podyumlar yaptım. Takım değiştirdim ve fabrika takımı Yamaha ile anlaştım. Geçen hafta İtalya'da takımımla bir araya geldim. Bana inanılmaz şekilde saygı gösterdiler.TAKIM yetkililerinin kendisini 'genç yetenek' olarak karşıladığını dile getiren milli motosikletçi, "İtalya'da fuarda yeni motosikletimi inceledim ve çok heyecanlandım. Daha önceki motosikletime göre ufak ve ince. Daha yarışçı bir motosiklet gibi değerlendiriyorum. Yeni sezon, yeni bir başlangıç olacak. Bu hafta ilk kez yeni motosikletimle İspanya'da testlere çıkacağım" dedi.