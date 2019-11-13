İş dünyasından bakan’a zıyaret

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İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) üyeleri, Başkan Fatma Semiz önderliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Dünyadaki Suriyeli iş adamlarının Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı memnun olduklarını kendisini arayarak dile getirdiklerini belirten İÇGİAF Başkanı Semiz, Barış Pınarı Harekâtı'nın bölgedeki huzur ve istikrar için son derece önemli olduğunu kaydetti. "Terör faaliyetlerinin son bulması için iş dünyası bu bölgede yatırım yapmalı ve istihdam sağlamalıdır" diyen Semiz, İÇGİAF olarak şehit ailelerine yönelik hazırladıkları projeyi Bakan Soylu'ya sundu.Güven unsurunun ticaretin en önemli kriteri olduğunu belirten Semiz, Türkiye'de güven ortamının sağlanmasının özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz ettiğini ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte ticarette önemli bir adımın atıldığını söyledi. Semiz, "Yabancı yatırımcılar artık Türkiye'yi riskli ülke konumundan çıkardı" dedi. İÇGİAF üyelerinden oluşan heyeti samimi bir şekilde karşılayan Bakan Soylu, farklı şehirlerden gelen federasyon üyeleriyle tek tek ilgilenerek, "Her bölgemizden her şehrimizden temsilci bulunuyor. Siz Türkiye'nin mozaiğisiniz. Sizi tebrik ediyorum" diye konuştu.