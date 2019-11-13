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Üst solunum yolu enfeksiyonu kalp nakline götürdü

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Üst solunum yolu enfeksiyonu kalp nakline götürdü
GEÇIRDIĞI üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında kalp yetmezliği ortaya çıkan 17 yaşındaki Hasan Can Göçmez, nakille sağlığına kavuştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 çocuklu Göçmez ailesinin en büyük çocukları Hasan, geçen yıl okulların ara tatilde olduğu sırada üst solunum rahatsızlığı geçirdi. Rahatsızlığı ilerleyen ve uzun bir tedavi sürecine giren Hasan, bu dönemde okuluna da devam edemedi. Hasan Göçmez, üst solunum yolu enfeksiyonuyla başlayıp kalp nakline kadar giden hastalık sürecini anlattı. Griple başlayan üst solunum yolu enfeksiyonunun beyin ve kalpte hasara neden olduğunu belirten Göçmez, bu süreçte sayısız kez hastanede yatmak zorunda kaldığını söyledi. Göçmez, "Sürekli hastanedeydik, bir ara ömür boyu çıkamayacağımı zannediyordum. Uygun kalp bulununca çok mutlu oldum, düzelmeye başladım." dedi. Tedavisi sırasında müzik sayesinde moral bulduğunu dile getiren Göçmez, kendi kendine öğrenmeye çalıştığı bağlamasını yanından ayırmıyor.
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Üst solunum yolu enfeksiyonu kalp nakline götürdü
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