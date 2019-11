Yıl, 1859. Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet Türkiyesi'ne reform ve modernleşme sürecinin en önemli eğitim kurumlarından Mülkiye'nin kuruluşu müjdeleniyor. Dile kolay 160 koca yıl. Çağdaş yönetim anlayışı yeni bir yapılanma ihtiyacını da beraberinde getirdiği için, ulus devlet inşa sürecinde sivil bürokrasinin yetişmesi görevini Mülkiye üstleniyor.Geçmişle bağlantısını koparmaksızın günün koşullarına uyum sağlayan Mülkiye, bugün Cumhuriyet bürokrasisinin de omurgasını oluşturmaktadır.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne adım atan her idealist genç, aslında Mülkiye ruhunun birer temsilcisi olarak mezun olur. Yıllar yılları kovalar… Mülkiye Marşı her an dile gelir. Marşın güftesini yazan 1921 mezunu Cemal Edhem (Yeşil) Bey 1918'de kaleme aldığı bu şiir için, "Mülkiye'nin yeniden açılışı, müteareke günlerine rastlar. Güfte, delikanlılık çağını, yenilgiye karşı direnme gücünü ve aydınlık bir geleceğe özlem duygusunu yansıtır!"Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz,Ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.Gül ki sen, neş'enle gülsün ay, güneş, toprak, deniz.Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.

***

Bizler, Mekteb-i Mülkiye'nin 130. yılında yani bundan 30 sene önce 1989'da Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden (Hariciye) mezun olduğumuzda vatana, millete, hayata dair hayallerimiz vardı. Çok çalıştık.Şu fani dünyada bir yerlere de geldik.Lakin bu süreçte birbirimizden kopmadık. Hatta yıllar sonra dostluklarımızı pekiştirdik.9 Kasım 2019'da, 1989 Hariciye Mezunları'nı bir araya getiren Ayşin ve Çisel her türlü takdiri hak ettiler.Katılan arkadaşlarla dünü, bugünü, yarını konuştuk. Gelemeyenlerle ilgili anıları paylaştık. Tekrar buluşmak üzere sözleşirken, ebedi aleme göç eden arkadaşlarımızı ve hocalarımızı da rahmetle andık.