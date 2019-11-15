Doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı

BUGÜN NELER OLDU

OLAY, Keçiören Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir apartmanda oturan Seda Ş. ile eşi Çağrı Ş., kızları Mira'nın yanında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Seda Ş., eline geçirdiği bıçakla boşanma aşamasında olduğu eşi Çağrı Ş.'yi yaraladı. Kanlar içinde kalan Çağrı Ş., kendini dışarı atarak, 100 metre ilerideki taksi durağına gitti. Çağrı Ş., durak çalışanlarına eşinin kendisini bıçakladığını söyledikten sonra aldığı yaranın etkisi ile bayıldı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çağrı Ş.'yi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çağrı Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri Seda Ş.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Seda Ş., ilk ifadesinde herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. Sağlık duru iyi olan Çağrı Ş. eşinden şikâyetçi olmadı. Seda Ş., serbest kaldı.