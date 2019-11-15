Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı

Doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı

Ş., kavga ettiği eşi Ş.’yi 4 yaşındaki kızlarının yanında bıçakla ağır yaraladı. Kaçarak yakındaki bir taksi durağına sığınan Çağrı Ş, hastaneye kaldırılırken, şoka giren Seda Ş., polis tarafından gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
OLAY, Keçiören Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir apartmanda oturan Seda Ş. ile eşi Çağrı Ş., kızları Mira'nın yanında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Seda Ş., eline geçirdiği bıçakla boşanma aşamasında olduğu eşi Çağrı Ş.'yi yaraladı. Kanlar içinde kalan Çağrı Ş., kendini dışarı atarak, 100 metre ilerideki taksi durağına gitti. Çağrı Ş., durak çalışanlarına eşinin kendisini bıçakladığını söyledikten sonra aldığı yaranın etkisi ile bayıldı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çağrı Ş.'yi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çağrı Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri Seda Ş.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Seda Ş., ilk ifadesinde herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. Sağlık duru iyi olan Çağrı Ş. eşinden şikâyetçi olmadı. Seda Ş., serbest kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN