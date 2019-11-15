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Tekvandonun duayen ismi anıldı

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Tekvandonun duayen ismi İsmet Iraz anıldı
TÜRK tekvandosunun önde gelen isimlerinden İsmet Iraz, ölümünün ikinci yılında 2 ayrı törenle anıldı. İsmet Iraz için ilk anma töreni Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi. Duayen isim için daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binadaki Konferans Salonu'nda anma töreni yapıldı. Kabri başındaki anma törenine Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık, İsmet Iraz'ın eşi Hanefi Iraz, sporcu ve antrenörler katıldı. Bakanlıktaki törene ise Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Kocakaya ve Ömer Altunsoy, bakanlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.
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Tekvandonun duayen ismi İsmet Iraz anıldı
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