Türkiye için atletizm vakti

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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise,dediAvrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu, yıl sonu genel değerlendirme toplantısı için İstanbul'da bir araya geldi. Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) İstanbul Ataköy'de bir otelde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve EA Başkanı Svein-Arne Hansen, Türkiye'nin aday olduğu 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'yla ilgili konuştu. Çintimar, "Önümüzdeki ay organizasyonumuzla ilgili EA bir açıklama yapacaktır. Gençlik Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle inşallah 2023 adaylığımızı daha da pekiştirerek bu şampiyonayı İstanbul'da yapmayı arzu ediyoruz" diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinliklerine dikkat çeken Çintimar,dedi.Yenilenen spor salonları ile ilgili de bilgi veren Çintimar, "Burhan Felek bitti, şu an İAF onayları için başvurular yapıldı diye biliyorum. Sadece artık bizim orayadedi. Dünya Şampiyonası'nda beklenilen başarının yakalanamaması konusunda ise Çintimar şunları söyledi:"Tek kelimeyle şunu söyleyebilirim; evet beklediğimiz olmadı ama bunun olmaması olimpiyat için olmayacağı anlamına gelmiyor.İnşallah olimpiyatta, bir önceki olimpiyatta olduğu gibi daha da yukarıya çıkabilmek için büyük bir gayret, çaba içerisinde olacağız."Avrupa Atletizm Federasyonu Birliği Başkanı Svein Arne Hansen ise yapılan toplantı için şunları söyledi: