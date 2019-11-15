Türkiye için atletizm vakti

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise, "İlk elemede Fransa saf dışı kaldı, şu anda Hollanda ve biz varız. Hollanda'nın da çok fazla varlığı kalmadı. İnşallah arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağız"
dedi
Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu, yıl sonu genel değerlendirme toplantısı için İstanbul'da bir araya geldi. Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) İstanbul Ataköy'de bir otelde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve EA Başkanı Svein-Arne Hansen, Türkiye'nin aday olduğu 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'yla ilgili konuştu. Çintimar, "Önümüzdeki ay organizasyonumuzla ilgili EA bir açıklama yapacaktır. Gençlik Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle inşallah 2023 adaylığımızı daha da pekiştirerek bu şampiyonayı İstanbul'da yapmayı arzu ediyoruz" diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinliklerine dikkat çeken Çintimar, "Avrupa Atletizm Şampiyonası ile bunu Ocak ayında başlatmak hem bizim için hem Avrupa atletizmi için son derece önemli. Bir aksilik olmazsa bunu organize etmemiz yönünde büyük gayret var. Fransa, Türkiye ve Hollanda adaydı. Önce Fransa elendi, şu anda Hollanda ve biz varız. Fakat Hollanda'nın da çok fazla varlığı kalmadı, inşallah gereğini yapacağız"
dedi.
"BURHAN FELEK'İ AÇIYORUZ"
Yenilenen spor salonları ile ilgili de bilgi veren Çintimar, "Burhan Felek bitti, şu an İAF onayları için başvurular yapıldı diye biliyorum. Sadece artık bizim oraya organizasyon vermemiz ve ilgili teknik malzemeleri almamız kaldı. Onları da önümüzdeki haftalarda temin ederek orayı antrenmana açacağız"
dedi. Dünya Şampiyonası'nda beklenilen başarının yakalanamaması konusunda ise Çintimar şunları söyledi:
OLİMPİYATTA DAHA İYİ OLACAĞIZ
"Tek kelimeyle şunu söyleyebilirim; evet beklediğimiz olmadı ama bunun olmaması olimpiyat için olmayacağı anlamına gelmiyor. Dünya Şampiyonası'nda çocuklarımıza bu atmosferde yarıştıkları için teşekkür ediyorum. Hem hava sıcaklığı hem atmosferin değişikliği vardı. Ama inşallah oradaki eksiklerimizi tespit ederek bunların olimpiyatta yaşanmaması için bir gayret içerisindeyiz.
İnşallah olimpiyatta, bir önceki olimpiyatta olduğu gibi daha da yukarıya çıkabilmek için büyük bir gayret, çaba içerisinde olacağız."
HANSEN: 2023 İÇİN TOPLANACAĞIZ
Avrupa Atletizm Federasyonu Birliği Başkanı Svein Arne Hansen ise yapılan toplantı için şunları söyledi: "Değerlendirme toplantısı için ekibimiz burada. Bu sadece benim kararıma bağlı bir şey değil. Şu an etrafta Türkiye'den başka aday gözükmüyor. 17 kişilik bir konseyin kararı sonrasında da umuyorum ki buradaki başarılı ekibin çalışmaları sonrasında da size bilgi verilecek."