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Atatürk sevgisi engel tanımıyor

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Atatürk sevgisi engel tanımıyor
KEÇIÖREN Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Engelli Danışma Merkezi, Atatürk Haftası kapsamında engelli ve ailelerine yönelik Anıtkabir gezisi düzenledi. 115 kişinin katılımıyla gerçekleşen gezide ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı güllerle Aslanlı Yolda yürüyen engeli ve aileleri müzeyi gezdikten sonra ellerindeki gülleri mozoleye bırakarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet ve rahmetle andılar. Çok heyecanlı ve ilk kez Anıtkabir'i görecekleri için mutlu olduklarını ifade eden engelliler, "Bu anlamlı haftada Anıtkabir'i gördüğümüz için mutluyuz, Atatürk'ü çok seviyoruz, bugün de buraya gelerek onu unutmadığımızı göstermek istedik, Atatürk sevgisi engel tanımıyor" ortak görüşünü dile getirdiler.
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Atatürk sevgisi engel tanımıyor
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