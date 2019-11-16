İkinci Bahar sakinlerine dans eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Yenımahalle Sosyal Tesisi ve Pazar Yeri içerisinde bulunan İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi'nden faydalanan ilçe sakinlerine, Profesyonel Dans Eğitmeni Ramazan Akdağcık tarafından "Sağlık Yaşam ve Dans" konulu seminer düzenlendi. Merkezin sunduğu hizmetlerden faydalanan 50'ye yakın ikinci bahar sakini, dans etmenin sağlıklı yaşama etkileri, dans türlerinin fiziksel faydaları, beden ve ruh sağlığı üzerinde etkileri, çocukların ve gençlerin fiziksel, psikolojik gelişiminde, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarında dans eğitiminin faydaları gibi konu başlıkları altında etraflıca bilgi edindi. Seminer sonrasında eğitmen eşliğinde harmandalı oynayan ikinci bahar müdavimleri, Cuma günleri 11.00- 12.00 saatleri arasında sirtaki, zeybek ve halk dansları eğitimi alacak. Akdağcık "Dans eğitimi sağlıklı yaşam için büyük öneme sahiptir. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler özellikle yetişkinlerde meydana gelen kardiyovasküler sorunlar, demans - parkinson hastalıkları, kas- iskelet sorunları gibi rahatsızları önleyici sahip olduğunu gözlemlemekteyiz. Ayrıca insanların bedensel ve ruhsal gelişimine destek olmanın yanında beden, zaman, alan ve ilişki farkındalığının yaratılmasında dans etmenin ve eğitim almanın büyük faydası bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda, dans eğitimleri ile bireylerde Alzheimer hastalığı yüzde 76 oranında azaltılmış olduğu kanıtlanmıştır" diye konuştu.