Minik Yağmur’dan çifte madalya

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcularından Yağmur Çoban geçtiğimiz ay düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda yarışlarında madalyaya kulaç attı. Kelebek, sırtüstü, serbest ve kurbağa stilleri olmak üzere 4 branşta yarışan Çoban, 50 metre sırtüstü stilinde ikinci, 50 metre kelebek stilinde de üçüncülük elde ederek, hem gümüş hem de bronz madalya kazanarak çifte madalyanın sahibi oldu.



KÖSE: GENÇLERİN HİZMETİNDEYİZ

SPORUN her branşında olduğu gibi yüzme branşında da başarılar elde ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şöyle konuştu: "Sporun her alanında başarıyı hedefleyen bir belediye olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Gençlerimiz, hedefleri için çalışacak ve başaracaklar. Sağlıklı bir toplumun temeli spordur. Belediyemizin bütün spor tesisleri, gençlerimizin hizmetindedir. Spor dallarında geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz."