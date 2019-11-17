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13. Uluslararası Flamenko Festivali ’da başladı

Giriş Tarihi: 17.11.2019
13. Uluslararası Flamenko Festivali Ankara’da başladı
13. ULUSLARARASI Flamenko Ankara Festivali, İspanyol flamenko dans sanatçısı Jesus Carmona'nın dansı gösterisiyle başladı. İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle Flamenko Ankara Derneğince düzenlenen festivalin açılışı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleşti. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye'de flamenko tutkusunun yıldan yıla arttığını, tüm sene boyunca sanatı tanıtmak için çalışan Flamenko Ankara Derneğinin bunda büyük katkısı olduğunu söyledi. İspanyol flamenko dans sanatçısı Jesus Carmona da performansıyla sahne aldı.
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13. Uluslararası Flamenko Festivali Ankara’da başladı
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