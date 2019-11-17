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42 bin hap ele geçirildi

Giriş Tarihi: 17.11.2019
42 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
BAŞKENTTE uyuşturucu ile mücadele kapsamında, başta sokak satıcıları olmak üzere, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri, 42 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmaların yanı sıra Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri de operasyonlara hız verdi. Ekipler, uyuşturucu madde tüketimi, satışı ve imalatının engellenmesi adına yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, Mamak'ta içerisinde uyuşturucu madde olduğunu belirledikleri bir aracı durdurdu. Sürücü U. K.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 4 şeffaf poşet içerisinde 23 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan U.K.'nin Etimesgut'taki ikametinde arama yapan ekipler, 4 şeffaf poşet içerisinde 19 bin 200 hap daha buldu. U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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42 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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